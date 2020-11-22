Приморье без света и новая госизмена без гостайны. Новости к утру 22 ноября

Приморье продолжает восстанавливаться после обрушения на него метели с дождем, что привело к прекращению электроснабжения в домохозяйствах. Без света остаются жители городов Владивосток, Артем, а также жители Хасанского и Надеждинского районов.

Так, губернатор края Олег Кожемяко дал указание обеспечить граждан, оставшихся без электричества, водой и горячим питанием, передает «Российская газета» со ссылкой на правительственную пресс-службу.

Предполагается, что восстановительные работы продлятся до среды следующей недели.

В России начато очередное разбирательство по статье о госизмене в отношении человека, который не имел доступа к государственной тайне. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на информированный источник.

ФСБ предъявила обвинение представителю авиакомпании «Аэрофлот» в Лондоне Дмитрию Федоткину обвинение по статье о госизмене из-за того что он передал разведслужбе Великобритании сведения об общественно-политической ситуации в России.

Федоткин не признал своей вины. Он не имел по служебному статусу никакого доступа к государственной тайне.

США с 22 ноября прекратят участие в Договоре по открытому небу. Об этом страна заявила за полгода до решения, принятого пока еще действующим президентом Дональдом Трампом.

Военный эксперт Алексей Арбатов пояснил «Интерфаксу», что для России это менее значимо, чем участие в договоре европейских стран. «Россия и другие государства Европы должны этот договор соблюдать и поддерживать, чтобы на континенте не нарастала военная напряженность», — пояснил он.

Во Франции полицейские применили против демонстрантов водометы. Граждане вышли на улицы Парижа из-за законопроекта, который расширяет полномочия полиции и жандармерии. В частности закон запрещает распространять фото и видео с участием силовиков, если при этом имеются намерения нарушить их неприкосновенность, как физическую, так и психическую.

Водометы начали применять после того, как в полицию полетели фаеры и камни. У здания Нацсобрания в столице Франции в том числе применялся слезоточивый газ. Десять человек в ходе столкновения получили ранения, а тридцать человек были задержаны, передает «Новая газета».