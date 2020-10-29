В баре Розенбаума пожаловались, что "всё зло" от карантина достается общепиту

Бары и рестораны, владельцами которых являются звезды, добровольно приступили к исполнению рекомендаций Роспотребнадзора. При этом власти Москвы не вводили эти ограничения, пишет News.ru.

На режим работы до 23:00 перешли рестораны Юлии Высоцкой, Федора Бондарчука, Тины Канделаки. Также они не против системы QR-кодов, которые пока действуют только для ночных клубов.

Владелец ряда заведений в России и в столице солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков заявил, что хуже весеннего сценария теперь может быть только полное закрытие. «Но мы все верим в хорошее, но загадывать ничего не возможно», — сказал артист.

В ресторане Александра Розенбаума «Толстый фраер» в Петербурге тоже подтвердили, что подчиняются новым рекомендациям, но посетовали, что из-за этого они существенно теряют в количестве гостей.

«Основной поток клиентов у нас в вечернее и ночное время, особенно в центре города. Мы следуем всем распоряжениям Роспотребнадзора, но хотели бы, чтобы к общепиту относились более лояльно, а то получается, что всё зло получаем мы», — отметила управляющая сети Ольга Маликова.