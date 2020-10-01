Рестораны и кафе просели на четверть из-за эпидемиологического роста

На 2,4% снизился потребительский спрос у россиян в период с 21 по 27 сентября, когда оперштаб сообщал о ежедневном существенном приросте заражений коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные «Сбериндекса», пишет «+1».

Первой под откос ожидаемо пошла сфера общепита — на 26,1% граждане стали меньше интересоваться ресторанами и кафе. 15,8% начали экономить на одежде, а продажи мебели упали на 4,2%.

Сегодня оперштаб сообщил, что с 5 октября все организации обязаны будут перевести на удаленку не менее 30% сотрудников, а также всех работников старше 65 лет и имеющих хронические заболевания.