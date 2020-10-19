Вслед за ночными клубами QR-коды могут ввести в ресторанах и парикмахерских

Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что в случае успешной работы QR-кодов в ночных клубах система может распространиться на рестораны и салоны красоты. Об этом он рассказал в интервью с соучредителем барного объединения «Профсоюз» Дмитрием Левицким в Instagram.

Предполагается, что использование «чекинов» станет альтернативой для полного закрытия коммерческих площадок.

В оперштабе тем временем опубликовали инфографику, согласно которой примерно половина москвичей должны оставаться дома, либо могут выходить на улицу и в общественные пространства без опасности заразиться, поскольку уже переболели ковидом.

В случае, если половина из граждан, которые должны пребывать дома, будут соблюдать режим, столице не придется переходить к жестким мерам сдерживания пандемии, повторяя весенний сюжет.