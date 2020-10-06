Потерпевшие по делу Ефремова требуют у него 3 млн на благотворительный фонд

Трое потерпевших по делу Ефремова подали гражданские иски на три миллиона, потребовав компенсацию морального вреда.

Об этом сообщил их адвокат Александр Добровинский, передает «РИА Новости». По его словам, на эти средства его доверители собираются основать фонд имени погибшего в ДТП Сергея Захарова, поскольку поняли, что «деньги могут помочь не только Михаилу Ефремову в смягчении наказания, но, в первую очередь, таким же пострадавшим, как они».

В ходе судебного процесса вдова, сын и брат погибшего заявляли общий иск в один рубль. Суд не стал его рассматривать.

Напомним, 8 сентября Михаила Ефремова признали виновным в смертельном ДТП в центре Москвы и приговорили к восьми годам колонии общего режима. Также актера обязали выплатить 800 тысяч рублей компенсации старшему сыну погибшего.