В правительстве нехотя допустили новое введение карантина

Вице-премьер Татьяна Голикова не стала исключать возможность нового всероссийского локдауна по примеру того, который был весной этого года. Это неминуемо произойдет, если россияне не станут соблюдать относительно мягкие ограничения, действующие сейчас, но у властей нет желания устраивать его.

«У нас с вами нет выбора: либо мы соблюдаем все те меры безопасности, которые предписаны врачами и тем самым снижаем нагрузку на коечный фонд, либо мы идем в самоизоляцию, чего мы допустить не хотим, не будем и не собираемся»,

— приводит её слова РИА Новости.

Ранее о том же говорил мэр Москвы Сергей Собянин, отметивший, что при «наплевательском» отношении к вводимым ограничениям очень вероятно введение жестких мер. В столице эпидемиологическая ситуация в последние несколько недель резко ухудшается. Реагируя на ускорение распространения коронавируса, власти перенесли и расширили школьные каникулы, а также потребовали от работодателей перевести до половины офисных сотрудников на удаленную занятость.