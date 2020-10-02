Главврач Коммунарки о коронавирусе: "Ситуация становится все серьезнее"

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что в последние недели ситуация с коронавирусом в столице резко ухудшается, и призвал москвичей самостоятельно при возможности соблюдать весенние ограничения и сделать прививку от гриппа.

«Эпидемиологическая ситуация становится все серьезнее. Мы, конечно, ожидали роста заболеваемости осенью – в сентябре-октябре всегда наблюдается сезонный рост вирусных инфекционных заболеваний. Covid-19 – тоже вирусная инфекция, и это по-прежнему очень серьезная угроза», – пишет врач в своем Facebook.

По статистическим данным, отмечается увеличение доли пожилых людей, которые заболевают коронавирусом: если летом их было порядка 15% от всех пациентов, то сейчас показатель достигает 20-25%. При этом в Коммунарке 80% всех больных на аппаратах ИВЛ и в интенсивной терапии также старше 64 лет.

«Лично мне странно, как многие до сих пор отказываются верить, что Covid-19 – это действительно опасно»,

– поражается Проценко. По его словам, по ситуации на сегодня только в тяжелой форме коронавирус переносят более 1500 москвичей.

Инфографика: Facebook Дениса Проценко

Главврач призывает носить маски, сохранять социальную дистанцию, по возможности работать из дома, «правильно» мыть руки с мылом и избегать общения в больших компаниях, а также поездок в общественном транспорте. Кроме того, врач рекомендует привиться от сезонного гриппа.

«Если вы почувствовали себя плохо, обращайтесь к врачу. Вовремя начатое лечение помогает избежать тяжелых последствий. И самое важное – сделайте прививку от гриппа. Этим вы серьезно защитите свое здоровье».