Объявившего сухую голодовку Шестуна удалили из процесса по его делу

Экс-главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна удалили из процесса по его делу «до окончания прений».

Об этом пишет «Интерфакс».

Как сообщила супруга Шестуна Юлия, такое решение приняла судья Татьяна Юферова, удовлетворившая соответствующее ходатайство стороны гособвинения.

Таким образом, в ближайшие месяцы дело будет рассматриваться без участия подсудимого, у него не будет возможности участвовать в допросах свидетелей и защищать себя, отметила Шестун. Она напомнила, что ее муж уже долгое время держит голодовку «из-за пыточного графика заседаний и отсутствия возможности на подготовку для защиты», а в пятницу, 18 сентября, объявил сухую голодовку. «Сегодня (в понедельник) он уже во второй раз даже не смог выйти из камеры в конвойном помещении. Судья приказала принести его на стуле, что и произошло», – рассказала Шестун.

Защита Александра Шестуна считает решение суда нарушением права подсудимого на справедливое разбирательство, предусмотренное статьей 6 Европейской конвенции по правам человека, и намерена его обжаловать.

Бывшего главу Серпуховского района Московской области арестовали в июне 2018 года, в день подачи документов для участия в выборах главы района. Шестуну вменяется особо крупное мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ), легализация денежных средств (часть 4 статьи 174.1 УК РФ), незаконная предпринимательская деятельность (статья 289 УК РФ) и получение особо крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ).

По версии следствия, в 2008-2014 годах Александр Шестун нелегально передал землю в Серпуховском округе частной организации, в результате чего государству был причинен ущерб в размере 62 млн. Также утверждается, что глава департамента спорта Серпуховского района Татьяна Гришина в течение шести лет передавала Шестуну взятку, общая сумма которой составила примерно 9 млн рублей.

Сам Шестун свою вину не признает и называет свое преследование политически мотивированным.