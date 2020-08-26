Главу томского штаба Алексея Навального расспросили "о его образе жизни"

Главу томского штаба Навального Ксению Фадееву вызвали в полицию в связи с предполагаемым отравлением оппозиционера.

Об этом пишет «Интерфакс».

Фадеева подчеркнула, что «это был не допрос, а именно опрос», поскольку уголовное дело не заведено. «Задавали вопросы о состоянии здоровья Алексея, когда он был у нас, о его образе жизни, о том, что мы делали в Томске. Спросили, есть ли у меня версии того, что произошло», – рассказала она.

Напомним, 20 августа Алексею Навальному стало плохо на борту самолета, выполнявшего рейс из Томска в Москву. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске, политика доставили в реанимацию городской больницы. Утром 22 августа Навального перевезли на лечение в Германию, сейчас он находится в берлинской клинике Charite. В понедельник, 24 августа, немецкие медики заявили, что результаты обследования оппозиционера указывают на возможное отравление.