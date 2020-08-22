В Берлине врачи начали широкую диагностику состояния Алексея Навального

Врачи берлинской клиники Charite приступили к лечению Алексея Навального, в данный момент они проводят широкую диагностику его состояния.

Об этом сообщает «Интерфакс».

«Charite — Universitatsmedizin Berlin подтверждает, что принял Алексея Анатольевича Навального на лечение. В настоящее время проводится широкая медицинская диагностика», — рассказали в медучреждении.

Там отметили, что комментарии относительно причин состояния Навального и дальнейшего лечения будут даны врачами после проведения обследований и консультаций с семьей.

По данным фонда Cinema for Peace, который организовал транспортировку Навального в Берлин, состояние его здоровья стабильное.