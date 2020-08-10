Правительство Ливана уходит в отставку в связи с массовыми протестами

Министр здравоохранения Ливана Мухаммед Хасан заявил, что правительство государства в полном составе уходит в отставку, передает «КоммерсантЪ». Ранее об отставке сообщали отдельные министры и депутаты местного заксобрания.

Такое решение власти приняли в связи с продолжающимися несколько дней, начиная с 5 августа, массовыми акциями протеста, вызванными мощным взрывом, прогремевшим ранее в столице страны Бейруте. Отмечается, что вскоре о роспуске кабинета министров будет объявлено официально.

Как ранее писал Sobesednik.ru, по оценкам губернатора Бейрута Марвана Аббуда, взрыв нанес городу ущерб в 3-5 миллиардов долларов, причем позднее он увеличил эту цифру до 15 миллиардов. Пострадали более 4 тысяч человек, а несколько сотен погибли. 300 тысяч местных жителей лишились жилья.