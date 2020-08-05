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Евгений Бунимович: "В ЕГЭ по иностранному языку надо химичить. Причем чиновникам"

Общество
18:38, 05 августа 2020

Евгений Бунимович: "В ЕГЭ по иностранному языку надо химичить. Причем чиновникам"
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Министерство просвещения признало нецелесообразность введения обязательного ЕГЭ по иностранным языкам для школьников. Одним из оснований послужило мнение экспертного сообщества и общественников. В частности, Национального родительского комитета, который, как выяснилось, уверен, что изучение иностранных языков равносильно «насильственному насаждению на нашей земле западной экспансии и порабощению сознания наших детей».

Острую тему «Собеседник» обсудил с главой комитета по образованию Мосгордумы, в прошлом педагогом Евгением Бунимовичем.

– Странная позиция, не находите? Обычно считалось, что знание языков расширяет горизонт, помогает лучше понимать мир. Да и вообще не может человек считаться образованным, если не владеет никаким иностранным языком…

– Тут, на мой взгляд, сошлось несколько разных сил. И главная причина такого решения – уровень большинства преподавателей иностранного языка настолько низок, что чиновники поняли: будет позор.

В данном случае министр, поскольку еще недавно он возглавлял Рособрнадзор, лучше других понимает, какие будут провальные результаты. И что за это придется отвечать. Так лучше уж иностранный язык будут сдавать только те, кто хочет. Поэтому, думаю, и прибегли к такой вот лицемерной аргументации. Тем более Национальный родительский комитет (привет ему!) очень кстати выступает противником такого экзамена.

– О том, что такой экзамен будет обязательным, решение приняли не вчера. Было время подтянуть уровень учителей.

– Конечно, если бы это было настоящее министерство, которое бы думало о чем-то еще, кроме того, как на него посмотрит администрация президента. Тогда они за эти пять лет занялись бы учителями. Вместо этого они пять лет хлопали ушами. А теперь будет просто катастрофа. Или обязательный уровень, который будут спрашивать, окажется на уровне табуретки. Что тоже позорно. Так что проблема не в детях (о которых так печется Национальный родительский комитет), а в учителях.

Я очень хорошо помню, что когда принималось решение о том, что через несколько лет иностранный язык будет обязательным, тогдашний министр, замминистры сказали общественному комитету, который это предложил: хорошо, мы это сделаем, но вы сошли с ума, потому что народ взорвется, будет скандал.

Но ничего такого не произошло. Потому что абсолютно все понимали: это необходимо. Ведь сегодня без иностранного языка невозможно.

Но почему в то время чиновники так перепугались этой инициативы? Да потому что они и тогда хорошо знали, каково качество преподавания иностранного языка в наших школах. Особенно в провинции. А ведь это такой предмет (в отличие от малопонятного, скажем, обществознания), где все ясно: ты либо знаешь язык, либо нет. Тут уровень подготовки проверить очень легко.

И сегодня министерство, чтобы не получить позорных результатов по предмету, радостно пошло навстречу так называемой общественности. Иначе им бы пришлось отвечать за неминуемый провал. А так ЕГЭ по иностранному языку будут сдавать те, кто хочет. Его, к слову, довольно много сдают, потому что язык много где и кому нужен.

– Выходит, лицемерные аргументы, как вы их назвали, лучше нормальной работы? И это называется «думать о детях» – одна из национальных целей сегодня?

– На детях, надеюсь, все эти чиновничьи разборки не скажутся. Нынешнее поколение молодых людей (по крайней мере, та его часть, которая хоть как-то думает о своем будущем) сегодня прекрасно владеет иностранными языками. Ни одно поколение нашей страны так мастерски не владело английским, как нынешнее. И китайский многие учат вне всяких школ. Потому что дети понимают, что с этим связано их будущее. Поверьте мне. И они будут знать языки независимо от Минобразования, которое остается в прошлом вместе с Национальным родительским комитетом. Привет им.

Как и все остальные реальные инициативы, которые происходят в образовании, эта не имеет отношения к чиновникам настолько, насколько им кажется. Будет ЕГЭ, не будет ЕГЭ... Кому нужно, те уже давно знают английский язык, просто потому, что без этого даже в интернет трудно войти.

– Как вы относитесь к ставшей в последнее время мантрой (которой объясняется большинство странных инициатив в образовании) формулировке «детям тяжело»?

– Детям не тяжело. Что значит – «детям тяжело»? Все маленькие страны прекрасно говорят на двух-трех языках. Не потому что там дети талантливые, а потому что им это нужно. Они, как и наши дети, хотят быть частью всего мира. И они прекрасно понимают, что без этого никуда не деться.

Сегодня ни один врач не может быть врачом, если он не знает английского. Потому что иначе не сможет прочитать протоколы, по которым нужно лечить. Таковы реалии в массовых профессиях. Я уже не говорю про компьютерщиков. Если человек хочет знать, что сегодня происходит в его специальности, он должен знать английский. Все это гораздо больше говорит об обязательности и важности предмета, чем все решения министерства.

При нормальном преподавании и наши дети спокойно могли бы сдать этот предмет. Более того, он как раз технологически готов под ЕГЭ гораздо больше, чем все другие предметы. Язык ведь легче проверить. Вот этого и боятся чиновники. Здесь как на выборах: надо химичить, чтобы не было провальных результатов.

Но, как бы чиновники ни старались, от требований жизни не уйдешь. Школа может либо участвовать в этом процессе, либо мешать ему. В данном случае  решили, что лучше мешать. И это, к сожалению, не единственный процесс, которому наша школа мешает…

Рубрика: Общество

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