ВЦИОМ: россиянам важно, чтобы их дети владели иностранным языком, но без ЕГЭ

При том что более половины россиян (54%) уверены, что сегодня горожанину не обойтись без знания иностранных языков, только 16% опрошенных во ВЦИОМ респондентов поддержали идею о введении обязательного ЕГЭ по иностранному языку.

78% респондентов уверены, что этого делать не стоит. 27% считают, что иностранные языки полезны не всем, а 31% опрошенных убеждены, что человека сам должен решать изучать ли ему язык. Также среди ответов прозвучали варианты о том, что у российских учителей английского низкая квалификация, а сама языковая дисциплина очень сложная.

80% выступают за то, чтобы их дети владели каким-либо иностранным языком. При этом каждый третий утверждает, что для них это критически важно.