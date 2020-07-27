Сторонника якутского шамана приговорили к 1,5 годам работ с вычетом 0,5% зарплаты

Стороннику шамана Александра Габышева назначили полтора года исправительных работ с вычетом 0,5% заработка в счет государства, сообщает «Сибирь. Реалии».

Уроженца Тюмени Михаила Олинберга признали виновным по статье о хулиганстве. В июне он ворвался с игрушечным пистолетом в психоневрологический диспансер, в котором содержался шаман. В его планах было освободить Габышева.

При вынесении приговора суд учитывал,, что у Олинберга есть маленькие дети и положительная характеристика с места работы.

Часть сторонников Габышева отметили в момент ЧП, что оно было больше похоже на провокацию с целью добиться усиления контроля за самим шаманом.

Напомним, Александра Габышева, который неоднократно отправлялся в Москву к Кремлю для «изгнания Путина», освободили из ПНД 21 июля.