Шаман Габышев вновь задержан полицией на пути к Путину

В Якутии вновь задержан шаман Александр Габышев, возобновивший 8 декабря свой поход на Кремль с целью изгнания Путина. Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова.

Габышев был задержан на федеральной трассе. До этого сотрудники ФСБ задержали единомышленника шамана Евгения Ростокина по кличке Ворон.

Предыдущая попытка дойти до Москвы с целью «изгнания Путина» у Габышева состоялась летом, но 18 сентября его задержали на границе между Бурятией и Иркутской областью. В отношении него возбудили дело о призывах к экстремизму. 3 октября психолого-психиатрическая экспертиза признала шамана невменяемым.