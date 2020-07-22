Врачебная комиссия выписала шамана Габышева из психдиспансера

Координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников сообщил, что 22 июля врачебная комиссия Якутского психоневрологического диспансера приняла решение о выписке шамана Александра Габышева.

«Без столь широкой огласки в СМИ и общественной поддержки наших усилий, которые предпринимались в суде, лечение могло продолжаться сколько угодно долго, тем более, что судебное решение срока госпитализации не установило», — цитирует Прянишников «МБХ медиа».

Также стало известно, что 5 августа состоится заседание суда, на котором защитники Габышева будут настаивать на незаконности недобровольной госпитализации шамана.

Напомним, Габышева 12 мая под предлогом сдачи теста на коронавирус поместили в местный ПНД, неделю с ним невозможно было связаться. Внимание со стороны силовиков и психиатров шаман заслужил походами «на Москву» с целью «изгнать» президента Владимира Путина из Кремля.