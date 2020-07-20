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Судья по делу Шестуна делает процесс закрытым

Общество
16:27, 20 июля 2020

Судья по делу Шестуна делает процесс закрытым

В Подольском городском суде продолжается процесс по делу бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна.

Необходимо отметить, что процесс – открытый, любой человек имеет право прийти в зал заседаний в качестве слушателя. Однако в реальности все выглядит иначе.

– Процесс по делу Шестуна закрыли окончательно, – сообщила нам супруга экс-главы Серпуховского района Подмосковья Юлия Шестун. – Не пускают прессу, слушателей, запрещают вести текстовую онлайн-трансляцию.

Ни для кого не секрет, что в деле Шестуна множество несостыковок и весьма спорных моментов, которые сторона обвинения не хотела бы делать достоянием общественности. Несколько заседаний назад судья Юферова вдруг запретила появляться на процессе журналистам и слушателям, объясняя это якобы сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса. Впрочем, на этом она не остановилась.

20 июля Юферова запретила вести даже текстовую трансляцию заседания. Одному из свидетелей, госпоже Шейко, не понравилось, что ее слова транслируются в СМИ и судья пошла ей навстречу, окончательно закрыв процесс.

– Полагаю, что никаких законных оснований для закрытия процесса нет, – считает адвокат Олег Белов, представляющий интересы Шестуна. –Здесь суд злоупотребляет своим правом. Мы обязательно будем писать в апелляционной жалобе на приговор о том, что все рассмотрение проводилось в незаконном режиме. Фактически заседание было закрытым, хотя ни оснований к тому не было, ни постановления о закрытии. Это допускается только в исключительных случаях, когда речь идет о гостайне или правах несовершеннолетних.

В то же время это далеко не единичный случай. Именно в закрытом режиме разбираются дела бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова (здесь, правда, речь о гостайне все же идет) и губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. По всей видимости, мы становимся свидетелями рождения нового тренда закрывать от общественности резонансные дела с сомнительными обвинениями.

«Не нравится им публичность. Света боятся. Вспоминается фильм «От заката до рассвета», – прокомментировал ситуацию сам Александр Шестун.

Рубрика: Общество

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