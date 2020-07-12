Во время шествия в поддержку Фургала в Хабаровске задержаны только 4 человека

В Хабаровске на третьей за два дня акции протеста против уголовного преследования экс-губернатора Сергея Фургала задержаны четыре человека. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на очевидцев.

Утверждается, что задержанные были в неадекватном состоянии и один из них — нетрезв и проявлял агрессию.

Шествие в поддержку Фургала началось в 21:30 по местному времени и закончилось в полночь на главной городской площади рядом с Белым домом. Люди продолжали скандировать лозунги и требовали разъяснений со стороны следствия. В шествии приняли участие примерно тысяча человек.

Напомним, горожане в том числе требуют проведения суда над Сергеем Фургалом в Хабаровске, а не в Москве, куда его увезли.

Сейчас на площади остаются около сотни человек, что больше, чем количество полицейских.