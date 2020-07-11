В ЯНАО завели уголовные дела по факту заражения COVID-19 более 100 вахтовиков

В Ямало-Ненецком автономном округе возбуждены дела в связи с массовым заражением вахтовых рабочих корнавирусом.

Как следует из сообщения на сайте окружной прокуратуры, речь идет об уренгойском филиале ООО «Газпром бурение» и ямальском филиале АО «Сибирская сервисная компания».

Проверка выявила, что работники компаний не были обеспечены средствами индивидуальной защиты, на предприятиях не были созданы условия для социальной дистанции, а в помещениях одновременно проживали как инфицированные, так и здоровые вахтовики.

В результате нарушений в филиале «Газпром бурение» заразились 90, а в филиале «Сибирской сервисной компании» – 14 человек.

Отмечается, что полиция Нового Уренгоя возбудила уголовные дела по части 1 статьи 236 УК («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание»).

В мае сообщалось, что коронавирус обнаружили у трети всех сотрудников Чаяндинского месторождения «Газпрома». В соцсетях и СМИ появились видеозаписи, где работники предприятия устроили митинг, на котором требовали обеспечить их качественным питанием, средствами индивидуальной защиты и достойными условиями проживания. Прокуратура также проводила поверку, однако уголовных дел заведено не было.