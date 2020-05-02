Более 3000 вахтовиков бастовавшего месторождения "Газпрома" заражены COVID-19

Заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина сообщила, что у трети всех сотрудников Чаяндинского месторождения «Газпрома» выявили коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на её Telegram-канал.

По данным агентства, всего болезнь обнаружили более чем у трех тысяч вахтовиков.

14 апреля там были выявлены первые случаи болезни, а через четыре дня там был введен карантин.

28 апреля в соцсетях и СМИ появились видеозаписи, где множество работников предприятия устроили митинг, на котором требовали от руководства обеспечить им качественное питание, средства индивидуальной защиты и достойные условия проживания. После этого было заявлено, что у всех 10,5 тысячи человек, находившихся там, взяты образцы для тестирования.

30 апреля рабочие продолжили протест, перекрыв главную дорогу живой цепью.