Вирус жадных не боится

Нынешняя пандемия показала, кто из отечественных олигархов богат не только деньгами, но и духом...

Ну и что? Где все эти российские миллиардеры, которые заседали в многочисленных Давосах и обсуждали судьбы мира? Куда они подевались, когда эта судьба действительно стала зависеть в том числе и от них?

Ведь во время вынужденной самоизоляции для борьбы с коронавирусом важна не только помощь государства и рядовых волонтеров, но и поддержка этого самого крупного бизнеса. Так куда он, родимый, попрятался? Разогнал сотрудников в вынужденные отпуска или вовсе на биржи труда, а сам самоизолировался с очередной подружкой на Карибах?

Кто-нибудь слышал, например, о помощи россиянам со стороны миллиардера Леонида Михельсона, на предприятиях которого работники заражаются «короной» сотнями человек? Или со стороны Романа Абрамовича, который, конечно, предложил свое содействие врачам, но только лондонским? Я лично не слышал. А знаете, сколько выделила средств на борьбу с вирусом в Башкирии не самая бедная «Башнефть» (подконтрольная «Роснефти» Игоря Сечина)? Вот и я не знаю. Журналисты пробовали узнать это в самой «Башнефти», но ответа так и не дождались.

Впрочем, отдельные бизнесмены действительно оказывают регионам, за счет которых они так разбогатели, финансовую помощь. Правда, размеры этой помощи далеко не равнозначны. Издание «Компания» неделю назад даже составило целый рейтинг самых щедрых борцов с COVID-19.

По подсчетам экспертов, 50 млн рублей пожертвовали Боткинской больнице в Петербурге братья Ротенберг, вполне по-братски.

Экс-владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев не пожалел на закупку медицинских масок, аппаратов ИВЛ и прочих нужных Пермскому краю вещей еще больше – 80 млн рублей.

Виктор Вексельберг тоже закупил для больниц Екатеринбурга и Перми аппараты ИВЛ, антисептики, маски, но на этом не остановился – его компании поставляют еще и продукты питания для пенсионеров и малоимущих (совокупные траты – почти 200 млн).

Полмиллиарда оторвал от сердца на медиков и пациентов Владимир Лисин, проспонсировав закупку респираторов, противочумных костюмов, оборудования для ПЦР-лабораторий...

1,3 млрд потратил Геннадий Тимченко, который не только приобрел томографы и одежду для медиков, но и помогает многодетным семьям, одиноким старикам...

1,4 млрд – Олег Дерипаска, который решил профинансировать строительство семи (!) инфекционных больниц.

1,5 млрд – Сулейман Керимов, направивший для помощи родному Дагестану изолирующий бокс, кислородные концентраторы, тепловизоры и т.п.

2 млрд выделил Алишер Усманов (который, правда, первым делом поспешил помочь родному для него Узбекистану) на закупку средств защиты и на поддержку медработников и волонтеров.

Наконец, больше всего – 10,5 млрд рублей – направил на противодействие пандемии Владимир Потанин, который заявил о готовности «подставить плечо местным администрациям». Причем одной поддержкой медиков помощь «Норникеля» уже не ограничивается. Ее дополняют гарантия 100% оплаты труда и компенсация всех затрат работников за сорванный отпуск, арендные и кредитные каникулы для поддержки малого и среднего предпринимательства, создание команд волонтеров, которые изготавливают марлевые повязки и доставляют нуждающимся продукты...

Так что в ситуации, когда остальная провинция оказалась, по сути, брошена и выживает в одиночку, моногородам, в которых работает «Норникель», можно сказать, повезло. Эта компания Владимира Потанина оказалась чуть ли не единственной в России, осознавшей, что бороться с пандемией нужно не только на медицинском, но и на социальном фронте. При этом, по версии Barrons, авторитетного журнала Dow Jones & Co, Владимир Потанин вообще вошел в пятерку меценатов мира, кто пожертвовал на борьбу с коронавирусом такую гигантскую сумму.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №15-16-2020 под заголовком «Вирус жадных не боится».