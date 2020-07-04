Автора расследований Sobesednik.ru Сергея Ежова отпустили из ОВД после пикета

Сергей Ежов и другие журналисты были отпущены из ОВД спустя несколько часов после задержания у здания ФСБ на Лубянке.

На журналистов составили протоколы. Позже их вызовут в суд. По данным Telegram-канала «Медузы», самую первую из задержанных выпустили с протоколом по 8 части статьи 20.2, которая предусматривает штраф от 150 до 300 тысяч рублей или арест на срок 30 суток.

Напомним, что представители СМИ и другие неравнодушные вышли с одиночными пикетами к зданию ФСБ на Лубянке вечером 3 июля. Таким образом они выразили протест в связи с уголовным делом против псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которую обвиняют в оправдании терроризма.