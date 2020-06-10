Омбудсмен не стал давать оценку видео из СИЗО Ульяновска, где прошли протесты

В Ульяновской области идет проверка по факту беспорядков в СИЗО №1 после применения силы сотрудниками изолятора.

Как сообщается на сайте УФСИН по Ульяновской области, 9 июня после проведения режимных мероприятий в СИЗО №1 один из заключенных «в категорической форме» отказался выполнять требования сотрудников учреждения и следовать в камеру содержания. Отмечается, что мужчина «был предупрежден об ответственности за отказ выполнения законных требований администрации следственного изолятора», но все же не стал подчиняться. В итоге сотрудники СИЗО применили к нему загиб руки за спину. «После этого обвиняемый был осмотрен медицинским работником учреждения», – подчеркивается в сообщении. Услышав шум из коридора, другие заключенные, содержащиеся в знак протеста с действиями администрации «начали кричать и портить имущество учреждения». О произошедшем оповестили региональную прокуратуру и СУ СК по Ульяновской области.

«На данный момент в СИЗО-1 УФСИН России по Ульяновской области проводится работа по урегулированию ситуации. Обстановка в учреждении находится под контролем», – указывается в релизе.

СУ СК по Ульяновской области начало проверку, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Накануне о беспорядках в ульяновском СИЗО со ссылкой на основателя Gulagu.net Владимира Осечкина писала «Медиазона». В Сети появилось видео, на котором из-за стен исправительного учреждения доносятся крики о помощи и свист. К изолятору прибыли скорая помощь и полиция.

После того, как информация попала в СМИ, на место выехал уполномоченный по правам человека в Ульяновской области Сергей Люльков, пишет издание 73online.ru. Он встретился с заключенными и принял две коллективные жалобы о ненадлежащих условиях содержания, неправомерном применении физической силы и плохом питании. По словам омбудсмена, двое из заключенных в знак протеста порезали себе руки, сейчас они находятся в удовлетворительном состоянии.

Относительно жалоб на необоснованное применение силы к заключенным Люльков рассказал, что имеется видео с камер наблюдения, на котором «от начала до конца все прослеживается», однако заявил, что не может дать ему оценку, поскольку оно «было без звука». Омбудсмен добавил, что запись передана в правоохранительные органы.

Издание отмечает, что это уже не первый подобный случай в Ульяновской области. Так, в феврале 2018 года заключенные колонии-поселения №1 в Димитровграде порезали руки осколками стекла. Тогда проводившая проверку региональная прокуратуры не выявила никаких нарушений. В 2016 году в СИЗО №1 четверо несовершеннолетних заключенных совершили аналогичные действия в знак протеста против давления со стороны администрации.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Европейский суд по правам человека обязал российские власти выплатить три тысячи евро пожизненно заключенному, отбывающему пожизненный срок.