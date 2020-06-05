Варвара Караулова готовится к свадьбе, несмотря на запрет гулять по ночам

Кунцевский суд Москвы удовлетворил иск МВД. В течение 9 лет Караулова не сможет покидать дом с 23.00 до 6.00 и должна будет отмечаться в отделении полиции.

История бывшей студентки МГУ Варвары Карауловой широко освещалась в СМИ. В 2015 году девушка пыталась примкнуть к ИГИЛ [также ИГ, «Исламское государство» – террористическая организация, признана экстремистской и запрещена на территории РФ по решению суда], куда ее завербовал жених по интернет-переписке. В 2016 году Варвара была осуждена на 4,5 года и вышла из колонии по УДО в прошлом году.

На свободе жизнь Карауловой стала налаживаться: девушка учится в университете «Синергия», работает в правозащитной организации и собирается выйти замуж за адвоката Олега Елисеева.

Варвара Караулова и Олег Елисеев во время рассмотрения в Кунцевском суде иска МВД РФ

Зачем МВД понадобилось ужесточать контроль за Варварой сейчас, когда уже истек срок УДО, Sobesednik.ru попросил объяснить ее адвоката Сергея Бадамшина.

– У меня нет ответа на ваш вопрос, – признался Бадамшин. – Конечно, мы будем это обжаловать и так не оставим… У меня самого вопрос к МВД: зачем эта крайняя жесткость к человеку, который живет кристально чисто и нареканий не вызывает. Это на суде подтвердил и представитель УВД, сказавший, что ограничения нужны, потому что так решил его начальник. Могу пожелать начальнику, чтобы в его жизни все исполняли закон с таким же бездушием.

По словам адвоката, Варвара расстроилась после вынесения решения, но продолжает готовиться к свадьбе. Бракосочетание, говорит Бадамшин, состоится в любом случае: «Никому не удастся сорвать свадьбу, как бы они этого не хотели».