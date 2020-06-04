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Суд запретил Варваре Карауловой выходить из дома ночью в течение девяти лет

Общество
19:23, 04 июня 2020

Кунцевский суд Москвы установил административный надзор в отношении освобожденной условно-досрочно Варвары Карауловой.

Об этом сообщил ее адвокат Сергей Бадамшин, передает ТАСС

Уточняется, что надзор установлен до 27 апреля 2029 года. Суд запретил Александре Ивановой (Варваре Карауловой) пребывание вне места жительства с 22:00 до 06:00, если это не связано с работой, а также обязал дважды в месяц являться в территориальный ОВД.

Студентка МГУ Варвара Караулова была осуждена за попытку примкнуть к ИГИЛ [«Исламское государство», ИГ; деятельность организации признана экстремистской и запрещена в РФ решением Верховного суда – прим. Sobesednik.ru]. В апреле прошлого года ее освободили условно-досрочно.

Караулову задержали в 2015 году, когда она пыталась перейти турецко-сирийскую границу. Сама она утверждала, что собиралась воссоединиться с молодым человеком, с которым познакомилась в интернете. В ходе судебного расследования девушка сменила имя и фамилию и стала Александрой Ивановой.

Теги: #Исламизм

Рубрика: Общество

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