График снятия ограничений в Москве могут представить в начале следующей недели

Фото в статье: Depositphotos, Instagram

Ты уволен: как получить максимальное пособие по безработице
Фото в статье: АГН "Москва", Дмитрий Соколов

Очередь из катафалков и землекопы в ОЗК: Как провожают в последний путь с COVID
Фото в статье: Global Look Press, Instagram

"Миронов мог защитить Собянина по просьбе власти": звезды заступились за Галкина
Фото: Global Look Press

Политолог о судьбе Италии: ЕС поможет "нелюбимому ребенку". Нам лучше думать о себе
Фото в статье: depositphotos, скриншоты

Царская охота: кому в России выгодны последние живодерские законы?
Фото в статье: Global Look Press

Дмитрий Глуховский: Наша власть не дает людям повода гордиться своей страной
Global Look Press

"Билась за это несколько лет": Хованская о новшествах в страховании вкладов
Фото в статье: Global Look Press, Instagram, скриншот Youtube

Ликвидация Батьки: кто отберет власть у Лукашенко на выборах в Белоруссии
Фото: скриншот с YouTube

"Зачистка Чечни от геев – безумная идея": выходит фильм, о котором не знал Кадыров
Александр Овечкин // фото: Global Look Press

За Овечкина борются наградами и деньгами
Евгений Плющенко // фото: Global Look Press

Плющенко снова против Тутберидзе: воспитанница фигуриста выполнила "мужской" трюк
Дмитрий Глуховский и Александр Петров / кадр из фильма «Текст» / Фото в статье: Global Look Press, скриншоты Youtube

Дмитрий Глуховский: Россия в тупике, будущее – за Илоном Маском
В центре внимания
Книжный фестиваль, 2019 год / Фото: Global Look Press
Ирина Прохорова: Книжный фестиваль сейчас – битва идеологии со здравым смыслом
Гозман – Путину: Прощайте, государь!
Адвокат Габышева: Не хочу верить, что в Кремле шамана боятся из-за сверхспособностей

Новости дня

04 июня, четверг

[21:59]Главу движения "За новый социализм" отправили под домашний арест до 2 августа
[21:47]Вашингтон может ввести дополнительные санкции против "Северного потока – 2"
[21:12]В отношении убитого бойцами СОБРа при штурме квартиры екатеринбуржца завели дело
[20:37]Гендиректора РВК, в офисе которой накануне прошли обыски, задержали на 48 часов
[20:21]В Москве по делу о взятке задержаны глава отдела Минпромторга и его посредники
[19:53]График снятия ограничений в Москве могут представить в начале следующей недели
[19:23]Суд запретил Варваре Карауловой выходить из дома ночью в течение девяти лет
[19:01]ЦИК дал право проводить электронное голосование Москве и Нижегородской области
[18:07]В Москве задержали экс-кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Николая Платошкина
[17:55]В Петербурге суд смягчил приговор полицейским, пытавшим задержанного кипятком
[17:41]В зоне паводков под Мурманском, где рухнул железнодорожный мост, ввели режим ЧС
[17:15]В Марий Эл заставляют старост собирать данные о противниках грядущего голосования
[17:13]На Камчатке завели дела против супругов, четыре дня не кормивших маленьких детей
[16:59]Низкокалорийная диета помогает замедлить старение
[16:56]В Москве водителя лишили прав на 14 месяцев за аварию сторонних авто
[16:33]Ученые вяснили, что статины не сокращают продолжительность жизни пациентов с БАС
[16:12]Минобороны обязали выплатить матери погибшего на учениях срочника 4 млн рублей
[16:06]В ФБК считают, что Шапошников скрыл 870 млн ради выборов в Мосгордуму
[15:41]Delivery Club проверяет сообщения в Telegram о намеченной на 5 июня забастовке
[15:35]В России вышел пилотный выпуск YouTube-шоу для неслышащих людей
[15:28]В "Единой России" требуют от СК отстранить Потанина от руководства "Норникелем"
[14:52]Ролик РИА ФАН, где за поправки агитируют, пугая геями, был удален YouTube
[14:47]Филипп Киркоров и Павел Воля тестируют новый сервис "Клипы", аналогичный TikTok
[14:39]Задержан начальник цеха ТЭЦ под Норильском, где произошел разлив нефтепродуктов
[14:05]В Беларуси у оппозиционера нашли $1 млн, а глава ЦИК заявила об угрозах убийством
[14:03]В Татарстане составили протокол на активиста, требовавшего отставки Путина
[13:58]Жителю Архангельской области грозит до семи лет за истязания 89-летней матери
[12:55]Некоторые эксперты опасаются перебоев поставок лекарств при введении маркировки
[12:53]Шапошников разрешил всем депутатам МГД проверить закрытую часть его декларации
[12:07]Шапошников объяснил доход в 2018 году "длящейся" продажей акций фирмы "Северянин"
[11:25]Генпрокурора просят разобраться в деле шамана Габышева, в котором упрекают Кремль
[11:14]COVID-19 за сутки в РФ: 8 831 – заболели, 8 666 – выздоровели, 169 – умерли
[10:30]Фельдшера обвинили в дискредитации системы за жалобы о переполненных больницах
[10:29]Минюст оценит правомерность пресечений одиночных пикетов в Москве
[09:50]У убитого в США Джорджа Флойда при вскрытии обнаружили COVID-19
[09:28]Власти Саратовской области: образование женщин стало причиной низкой рождаемости
[08:54]Собянин пообещал уничтожить данные москвичей, собранные под предлогом карантина
[08:30]40 лет убийце из полиции, Костин о кредитах и опасный КоАП. Главное к утру 4 июня
[06:00]Зоолог рассказал, как устроена контрабанда экзотических животных
[00:22]Создатель "Мужского государства" инсценировал свою смерть, но ему никто не поверил

Фото: Официальный сайт Мэра Москвы
Как москвичи могут оспорить незаконный штраф от "Социального мониторинга"?
Фото в статье: личный архив Наташи Барбье
Что, как и куда сажать: три лайфхака для дачников от Наташи Барбье
Фото в статье: Андрей Бова
Рецепт: Утиная ножка с гречневой кашей на 10 порций
Фото: depositphotos
Рецепт: Овсяные печеньки. С любовью из Швеции
Как правильно выбирать плитку
Фото: Global Look Press
Бюджет в Челябинске и пруд за 14 млн в Калуге: что обсуждали в Сети
Респонденты // фото: Global Look Press
На ком держится мир? Отвечают синоптик, экономист и актриса
Кадр из фильма "Догмэн" // Фото в статье: скриншоты с YouTube
"День субботний" в "Атлантике": что мы смотрели на весенних фестивалях прошлых лет
Фото: Global Look Press
Беглов "защитился" от рожениц, а Ефремов высмеял храм: топ-интернет событий
Фото: Global Look Press
Безработица в Якутске и песни для ветеранов во Владимире: что обсуждали в Сети

График снятия ограничений в Москве могут представить в начале следующей недели

Общество
19:53, 04 июня 2020

Городские фестивали и уличные праздники в столице не планируются, однако большинство ограничений будут сняты до июля

В интервью телеканалу «Россия 24» мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пока рано говорить о проведении в городе крупных массовых мероприятий. «А вот ярмарки выходного дня, они должны вот в эту пятницу, субботу открыться», – сообщил столичный градоначальник. 

Мэр подчеркнул, что выходить из жестких ограничений нужно очень плавно. При этом, по его словам, «максимум ограничений в столице можно будет снять до начала июля». Собянин уточнил, что в понедельник, 8 июня, пойдет речь о графике снятия карантинных мер.

«Санитарные ограничения, ограничения по самосохранению людей, они будут оставаться, мне кажется, не один месяц точно. Но вернуться к нормальной полноценной жизни, включая работу ресторанов, кафе, гостиниц, всего туристического бизнеса, свадеб и так далее, все это надо шаг за шагом возвращать», – сказал мэр. Он отметил, что на этой неделе в Москве было разрешено открыть практически все предприятия торговли, а также часть сферы бытовых услуг. «Сегодня мы видим, что открыто 55% всех торговых предприятий. Остальные активно готовятся к открытию», – подчеркнул Собянин. 

Напомним, 1 июня в столице разрешена работа непродовольственных магазинов. Также москвичам позволено гулять три раза в неделю по определенному графику и неограниченное время с 5 до 9 утра.

Тема: "Уханьский" коронавирус

Теги: #Москва #Самоизоляция

Рубрика: Общество

Поделитесь статьей:
Нет изображения

Общество

Главу движения "За новый социализм" отправили под домашний арест до 2 августа

Читать далее >

Нет изображения

Общество

В отношении убитого бойцами СОБРа при штурме квартиры екатеринбуржца завели дело

Читать далее >

Нет изображения

Общество

Гендиректора РВК, в офисе которой накануне прошли обыски, задержали на 48 часов

Читать далее >

Политика
Георгий Сатаров: Не знаю людей, собирающихся голосовать ЗА поправки. А вы знаете?
Вам тут не Голливуд: надпись о Путине на холме в Забайкалье сочли хулиганством
Мовчан о 2 млрд спикера Мосгордумы: Откуда у него деньги на покупку ценных бумаг?
Опрос: Вы хотите, чтобы все ваши данные попали в единую базу?
Общество
"Я одна, мне некому помочь": Бывшая медсестра 2,5 года выживает в условиях изоляции
Глава Superjob.ru: Краткосрочный прогноз – катастрофический. Кто-то просто умрет
Чума за колючей проволокой: Что известно о заболевших коронавирусом арестантах?
Эксперт Лариса Попович: Проводить парад Победы 24 июня рискованно
Колумнисты
Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Пандемия идеально соответствует характеру современного российского государства: никто не работает, все гуляют по распорядку, но салюты и парады не отменяются, а призыв в армию происходит в положенное время

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Выглядит ли график прогулок от мэра странным и сюрреалистичным? Да. Хочется ли над ним посмеяться? Да! Галкин уловил тренд и имеет на это полное право. Но и Миронов имеет право на своё мнение. С ним можно не соглашаться, но оно не заслуживает поливания помоями

Кушанашвили Отар

Кушанашвили
Отар

И Шнур, и Пригожин, и Тарзан – не какие-нибудь ветром подбитые и пыльным мешком ударенные профессора кислых щей, а вполне себе важные фигуры. Когда на таком эмпирейском уровне туз обзывает другого туза «хайпожором», а другой туз первого рифмованно подбашмачником – это не баттл и не акт канонической эристики. Это – продукт этиловой интоксикации

Культура и ТВ
Юрий Быков о фильме "Ноль": Хочу объяснить зрителю, что так больше жить нельзя
Ведущий "Галилео" Владимир Маркони: Когда Гудков заснул, я отвязался от батареи
"Меры поддержки музиндустрии" помогут не музыкантам, а совсем другим людям
Планы на онлайн-выходные: концерт Дэвида Гетты и кинофестиваль на YouTube
Шоу-бизнес
Сергей Зверев покрыл родственников матом и отказался их навещать
Пригожин признался, что Валерия разозлилась на него из-за скандала со Шнуром
Стас Садальский: Федосеева-Шукшина должна послать Алибасова!
Обнищавшая Поргина собралась в Италию

Здоровье
Новость про "Авифавир" похожа на рекламу: вирусолог о новом препарате от COVID-19
Кризисный интерес. Чем шаманы и колдуны (не) помогают людям в период пандемии
"Скорая" на третий день и 4000 рублей штрафа: как прессуют пенсионеров в Москве
Ученые доказали, что облучение может помочь при тяжелом течении COVID-19
Туризм
Самоизоляция в Австралии, или Как приручить какаду
"Как нам выжить?" Крымчане не знают, чем кормить детей в отсутствие туристов
Италия учится ходить: жители вышли на улицы после карантина и считают убытки
Привет, Реджеп! Когда россияне смогут снова полететь в Турцию?
Авто
Техосмотр автомобилей поставят под цифровой контроль
Для погашения ипотеки россияне начали продавать автомобили
Электронные "права" – не выходя из дома
Видео отменили! Депутат разъяснил новые правила техосмотра с ФОТОфиксацией
Недвижимость
Новостройки после пандемии – что изменится
Льготная ипотека под 6,5 % обойдется россиянам гораздо дороже
Юрист: Власть кинула дольщиков. Меры поддержки помогут лишь застройщикам
"Мой клиент заказал старушку". Исповедь московского риелтора
Свежий номер
Виталий Манский // Фото: Андрей Струнин
Манский: Чем ярче будет сериал про Скрипалей, тем больше возбудятся квазипатриоты
Фото в статье: Андрей Струнин
"Скоро в эту очередь вся страна встанет": Как в пандемию выживают бездомные
Фото: скриншот с видео задержания Сергея Митрохина
"Бред, стыд, абсурд": Митрохин в трех словах о задержании на Петровке, 38
Фото: Анатолий Ковтун
Фото с историей: Наталья Варлей не кавказская, а крымская пленница
Владимир Путин и Михаил Игнатьев / Фото в статье: Global Look Press, kremlin.ru
"Все должны знать, что Путин подсуден": Шлосберг об иске Игнатьева к президенту

«Пандемия»

Тарковский

человек-легенда

Самоизоляция

по-русски
Дмитрий Гордон / фото в статье: Global Look Press, Instagram
Дмитрий Гордон:
Соловьев – умница, просто он еще сволочь и подонок. Так бывает
Фото в статье: Global Look Press, Facebook
Константин Сонин:
"Роснефть" создала себе устойчивую репутацию склочной и мелочной
Global Look Press
Глава "Левада" Лев Гудков:
Падение рейтинга Путина не может скрыть даже ВЦИОМ
Фото в статье: Global Look Press, Vkontakte
Политолог Соловей:
Путин уже не вполне адекватен, скоро не сможет управлять страной
фото: Андрей Струнин
Познер о скандале с "Бесогоном":
У Михалкова есть странное стремление к власти
Фото в статье: Instagram, скриншот Youtube
Жизнь Юлиана – ложь ради денег: что стоит за "женитьбой" певца на Анастасии
Фото в статье: Global Look Press, личный архив Анны Калашниковой
"Дикие боли, температура 40": Анну Калашникову экстренно госпитализировали
Фото: Instagram
"Меня убили просто!": певица Анастасия унизила Юлиана через год после свадьбы
Фото в статье: Global Look Press, Instagram
"Из всех дырочек текло": как Ольга Кабо готовилась к полету в космос
Денис Сердюков / фото в статье: Instagram
Любовник Цывиной опубликовал ее предсмертные смс: Если умру, хоть вспомнишь меня?
Фото: Global Look Press
Женщина три года жила по "мужскому" паспорту
Фото: соцсети
Медсестра в купальнике – лучшее лекарство
Бахтияр Жакупов // стоп-кадр: YouTube
Участковый из Казахстана, спасший семью от выселения, стал героем соцсетей
Фото: Global Look Press
Рок и ролл: курганский гаишник простил нарушителя за сет "Филадельфии"
Антон Савчук // фото в статье: архив Антона Савчука
Окно в мир для ветеранов. Уральский волонтер бесплатно делает ремонт у пожилых
^