График снятия ограничений в Москве могут представить в начале следующей недели

Городские фестивали и уличные праздники в столице не планируются, однако большинство ограничений будут сняты до июля

В интервью телеканалу «Россия 24» мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пока рано говорить о проведении в городе крупных массовых мероприятий. «А вот ярмарки выходного дня, они должны вот в эту пятницу, субботу открыться», – сообщил столичный градоначальник.

Мэр подчеркнул, что выходить из жестких ограничений нужно очень плавно. При этом, по его словам, «максимум ограничений в столице можно будет снять до начала июля». Собянин уточнил, что в понедельник, 8 июня, пойдет речь о графике снятия карантинных мер.

«Санитарные ограничения, ограничения по самосохранению людей, они будут оставаться, мне кажется, не один месяц точно. Но вернуться к нормальной полноценной жизни, включая работу ресторанов, кафе, гостиниц, всего туристического бизнеса, свадеб и так далее, все это надо шаг за шагом возвращать», – сказал мэр. Он отметил, что на этой неделе в Москве было разрешено открыть практически все предприятия торговли, а также часть сферы бытовых услуг. «Сегодня мы видим, что открыто 55% всех торговых предприятий. Остальные активно готовятся к открытию», – подчеркнул Собянин.

Напомним, 1 июня в столице разрешена работа непродовольственных магазинов. Также москвичам позволено гулять три раза в неделю по определенному графику и неограниченное время с 5 до 9 утра.