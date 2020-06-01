Застрелившему сослуживцев Шамсутдинову добавят обвинение в покушении на убийство

Рамилю Шамсутдинову, устроившему стрельбу в воинской части в Забайкалье, собираются предъявить еще одно обвинение.

Об этом сообщил его адвокат Равиль Тугушев, передает ТАСС.

«Ему было предъявлено обвинение по статье 105 ("Убийство"), но так как два человека остались живы, обвинение разделили на две части. Во-первых, осталось обвинение по статье 105, во-вторых, добавится статья "Покушение на убийство"», – пояснил адвокат.

Напомним, 25 октября 2019 года солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь в воинской части в Забайкальском крае. Два офицера и шесть его сослуживцев погибли, еще двое военнослужащих получили тяжелые ранения.