Когда Собянин снимет карантин в Москве: 1 июня или продлит до Дня России?

Все ждали, что президент Путин, кортеж которого вчера промчался по Кутузовскому в Кремль, объявит дату голосования по поправкам в Конституцию. В этом случае и дата выхода из карантина стала бы известна. Но этого пока не произошло.

Sobesednik.ru спросил депутата Мосгордумы Сергея Митрохина, что ему известно об «эпидемическом дембеле».

Сергей Митрохин

– Сергей Сергеевич, когда, по вашим сведениям, Собянин снимет карантин в Москве?

– Боюсь, что даже он сам этого не знает. Вполне вероятно, что к 1 июня, которого все ждут, режим самоизоляции не снимут. Собянин скажет, что он опирается на мнение экспертов и врачей.

На самом деле он находится в довольно сложной ситуации, потому что это огромнейшая ответственность. Снять карантин, а потом дождаться всплеска заражений – это будет просто смертельный удар для него. Поэтому он, конечно, перестраховывается, но выиграть себе здесь какую-то популярность невозможно, потому что все больше людей уже бесится от этого карантина.

К тому же все эти меры организованы так себе, мягко скажем. Людей бесят и этот социальный мониторинг, который работает криво и косо, и бесконечные штрафы ни за что. Все наши обращения об отмене штрафов ничего не дают.

– А у Собянина есть какие-то трения с федеральной властью по вопросам карантина? По крайней мере, создаётся ощущение, что он знает о реальном состоянии дел и не торопится отменять карантин, потому что хочет избежать катастрофы, когда люди выйдут на улицу и эпидемия вспыхнет с новой силой. А Кремль ломает его об колено — давай выпускай.

– Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту версию. Вполне возможно, что такие вещи происходят, но никакой инсайдерской информацией об этом я не владею.

– Говорят, карантин в Москве могут снять 12 июня, в День России. У нас любят такой «символизм».

– Я считаю, что недопустимо приурочивать такие вещи к каким-то юбилеям и праздникам. Снимать надо, когда будет твёрдая уверенность, что эпидемия уходит и новой волны не будет.

Другое дело, что режим карантина должен быть другим. Я считаю, что штрафы нужно отменять. Они не работают. Нужны другие меры воздействия: разъяснять, бесплатно раздавать маски и перчатки везде, где есть скопления людей. В первую очередь, в метро. Там их продают сейчас, но я считаю, что нужно бесплатно раздавать. И уж точно нельзя штрафовать за перемещение по улицам или в парках, где свежий воздух и невозможно заразиться вирусом, если соблюдать дистанцию. Штрафовать нужно за появление в общественных местах без масок.

– Знаете, в народе шутят, что продавать маски и перчатки во время пандемии – это то же самое, что продавать билеты в бомбоубежище во время бомбежки.





– Правильно! Абсолютно согласен.

– Нам говорят, что показатели эпидемии идут вниз. Хотя кто в это верит? Но допустим. Как, по-вашему, нужно снимать ограничения? В каком порядке? Как нужно действовать?

– Да, это большая проблема на самом деле, потому что традиции нечестной статистики у нас уже больше ста лет. Но я бы начал всё-таки с наиболее безопасных мер.

Скажем, в парках уже сейчас можно совершенно спокойно снять ограничения. Пусть там патрули просят людей соблюдать дистанцию. И нужно снять ограничения с занятий индивидуальным спортом. Человек на пробежке бежит, как правило, один. Так в чем проблема? К коронавирусу это не имеет отношения.

Потом, стимулируйте пользование индивидуальными видами транспорта. Ну сделайте сейчас бесплатную парковку! Ну пусть не в центре, пусть на каких-то магистралях. Стимулируйте езду на велосипеде, как сейчас делают во Франции, например. Сделайте пока что бесплатным пользование общественными велосипедами. Чтобы любой желающий мог ехать на велосипеде, а не в метро. Это же просто идиотизм – отсутствие в такое время бесплатных муниципальных велосипедов. Куда эти велосипеды вообще исчезли с улиц?

– А как вы относитесь к предположениям о том, что карантин прекратят только лишь потому, что Кремлю нужно устроить голосование по поправкам в Конституцию?

– Как версию можно допустить. И чтобы избежать скоплений людей, голосование, скажем, устроить по почте. Но такое голосование подрывает легитимность. Мне кажется, что это Путину не очень интересно. Народ скажет: ну конечно, вы все нарисовали! Ведь речь идёт не только о бумажной, но и об электронной почте – а тут можно что угодно намухлевать. Без наблюдателей, без контроля – ну что это такое!

С другой стороны, у нас экономика не самая блестящая в мире, и этот самый карантин для нас имеет огромную экономическую цену. Экономика просто ляжет, и куча безработных и голодных людей выйдут на улицы. Думаю, этот фактор гораздо более важен для власти, чем голосование по поправкам.