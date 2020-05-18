Киноцентр "Соловей" стал самым посещаемым, проработав на месяц меньше остальных

«Соловей» на Красной Пресне в Москве оказался в 2019 году наиболее популярным из всех кинотеатров страны, несмотря на то, что работы по его сносу начались в начале декабря, следует из исследования Фонда кино.

Каждый сеанс в нем собирал в среднем 32 человека, что стало самым высоким показателем. На втором месте с 30 посетителями на сеанс оказался один из кинотеатров сети «Каро Фильм» в столичном ТЦ «Авиапарк». Кроме того, на «Соловей» пришлись 0,7% от общей посещаемости по стране, передает РБК.

При этом по объему кассовых сборов за один сеанс он уступает кинотеатру в «Авиапарке» более 4 тысяч рублей: 9 тысяч рублей за сеанс против 13,3 тысячи.

Напомним, что «Соловей» был закрыт 2 декабря, а через несколько дней начался его снос. На месте легендарного кинотеатра построят гостиничный комплекс с апартаментами, где также будет находиться кинотеатр, но всего с пятью залами.