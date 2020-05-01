В отношении организатора акции протеста во Владикавказе возбудили третье дело

Против инициатора прошедшей в Северной Осетии 20 апреля акции протеста Вадима Чельдиева завели третье уголовное дело.

Как передает «Медиазона», дело против Чельдиева заведено по статье 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). Сейчас активист находится в следственном изоляторе в Пятигорске.

По словам адвоката Чельдиева Андрея Сабинина, дело возбудило управление ФСБ по Северной Осетии. При этом отмечается, что юрист не видел соответствующего постановления и официально его об этом не оповещали.

По версии следствия, Чельдиев в течение нескольких месяцев призывал в своем Telegram-канале к свержению конституционного строя и противоправным действиям, что вылилось в акцию протеста во Владикавказе 20 апреля.

В начале апреля Чельдиев призывал жителей Владикавказа выйти на акцию против режима самоизоляции, называя сообщения о коронавирусе «грандиозной аферой XXI века». СК возбудил дело по статье 207.1 УК («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»). Чельдиева задержали в Петербурге и привезли в Северную Осетию, где возбудили дело по статье 318 УК («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Во время акции перед зданием Дома Правительства 20 апреля митингующие требовали освободить Чельдиева, однако мероприятие закончилось массовыми задержаниями и уголовным делом о применении насилия к представителям власти.