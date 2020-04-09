800 млн на водопровод: мобильная "больница Собянина" стала капитальной

Только на водоснабжение строящейся в Новой Москве больницы для лечения пациентов, зараженных коронавирусом, потратили порядка 800 миллионов рублей, узнал Sobesednik.ru.

Это следует из информации, опубликованной на портале Госзакупок.

На днях Стройкомплекс Москвы показал в интернете фотографии новой больницы для лечения больных с коронавирусом на 500 мест. Работы начались месяц назад, и теперь они почти окончены. Первых пациентов новое медучреждение должно принять в апреле.

Изначально мэр Москвы Сергей Собянин говорил о мобильном комплексе из быстровозводимых конструкций, но стройка оказалась капитальной.

В ней задействованы почти все крупные московские компании ДСК-1, ПИК, «Крост», МИСК. А также «МИП-Строй №1», «Мосметрострой» и ИБТ, которые принимали участие в строительстве новых станций метро.

По-крупному участвует и «Мосводоканал». Для нормальной работы больницы, построенной в поле между деревнями Голохвастово и Бабенки, пришлось проложить новую систему водоотведения, соорудить локальные очистные сооружения, обеззаразить сточные воды, поставить «комплекс для удаления дурно пахнущих веществ». Это вылилось в сумму более 790 миллионов рублей.

Быстровозводимый комплекс для лечения коронавируса строится и под Уфой. Больница рассчитана на 520 мест. Ее стоимость с учетом оснащения оборудованием оценивается всего в 1,8 миллиардов рублей.