У школьников на обед две сосиски и жук. А чем питаетесь в изоляции вы?

Тут, говорят, изолированным школьникам льготных категорий школ начали выдавать сухпайки – в качестве компенсации остывших в угаре борьбы с эпидемией горячих обедов. Как обычно, паек московского или питерского школьника сильно отличается от того, чем во время вынужденных полуканикул питаются их сверстники из регионов. У столичных «мажоров» эти пайки почти дотягивают до содержимого знаменитых советских продуктовых заказов. Старики их наверняка еще помнят. Так вот, колбасу школьникам зажали, но выдали макароны, крупы и какие-то консервы. В общем, у чиновников обеих столиц оказалось довольно адекватное представление о том, чем нужно кормить холопских детей.

А вот чиновники из города Питкяранта, что в Карелии, посчитали, что пяти картофелин, двух сосисок, куска маргарина, полкило сахара и килограмма муки, в пакете с которой на выложенном родителями видео бегало неустановленное мелкое членистоногое, на две недели ребятишкам вполне достаточно. Насекомое нас особенно растрогало, даже больше, чем две сосиски. Не, ну мы понимаем, что это вполне себе протеин и в странах Юго-Восточной Азии и Африки его многочисленных сородичей поедают тоннами. Но даже там они не входят в состав мучных изделий. А тут речь даже не о просто детях, а о детях из малоимущих семей и инвалидах.

В общем, в режиме чрезвычайной ситуации, хотя ее и не объявляли, карельские чиновники перестали стесняться и наглядно продемонстрировали, как относятся к простым гражданам – как к каким-то странным холопам с их смешной полусгнившей картошкой. Кстати, на снимках карельских пайков одна из пяти картофелин была именно такой. А может и все, просто их снимали с удачного ракурса.

На месте руководство, однако, быстро сообразило, что дело пахнет не вошедшим в паек нефтепродуктом, быстро нашло крайнего и решительно с ним расправилось. Глава администрации Питкярантского района Дмитрий Трошин на своей странице в ВК сообщил, что возмущен вместе со всеми и что директор «Комбината школьного питания» «принявшая решение о подобном комплектовании продуктовых пакетов» уже уволена, а детям выдадут новые, хорошие. Уже 9 апреля. Мы, вместе с другими пользователями тоже задаемся вопросом: а, во-первых, на какие финансы существовало явно не коммерческое предприятие, и, во-вторых, а не была ли директор комбината в ситуации, когда приказ сверху выдать пайки – вот он, а ни продуктов, ни денег на них нет. А выдавать что-то надо. С другой стороны, районные власти, полагаем, действовали по образу и подобию верховных, которые в лице гаранта доблестно предоставили право спасеня утопающих самим утопающим.