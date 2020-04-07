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В Сети появились подробности о продуктовых наборах для школьников

Общество
16:09, 07 апреля 2020

Скриншот из Youtube
Скриншот из Youtube

В Сети появились видео с распаковкой продуктовых бесплатных наборов, которые выдают детям из льготных категорий. 

Данные об этом появились в социальной сети во «ВКонтакте». Через рекламную запись группа «Вестник Москвы» начала сообщать, что «в Москве школьникам льготных категорий начали выдавать продуктовые наборы на месяц вперёд». 

Также там разместили видео, на котором в домашних условиях одна из семей распаковывает набор с маркировкой правительства столицы. Среди комплектующих там представлены какао Nesquik, макароны, гречка, молоко, персиковый сок, рис, сгущенка, консервы с кукурузой и гарбушей, а также шоколад, чай, шоколадные шарики и другие продукты. 

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента образования передавал, что подобные наборы школьникам будут выдавать в назначенное время в учебных заведениях.

Данные о распространении подобных продуктовых наборов также стали появляться и относительно других регионах, среди которых Тюменская область, Удмуртия и Коми.

 

Теги: #Самоизоляция

Рубрика: Общество

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