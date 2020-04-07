Семьи с детьми 3 месяца будет получать по 5 тысяч на каждого ребенка до трех лет

Семьи с детьми, имеющие право на материальной поддержке по закону о маткапитале, с апреля по июнь будут получать из бюджета по пять тысяч рублей в месяц на каждого ребенка, которому ещё не исполнилось трех лет. Об этом говорится в указе, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным.

Эти средства не будут учитываться при расчете иных социальных выплат. Обратиться за их выплатой можно будет до 1 октября 2020 года.

Указ вступил в силу.

Ранее Sobesednik.ru писал, что депутат заксобрания Алтая от КПРФ Мария Демина призвала Владимира Путина выплатить всем гражданам страны по 50 тысяч рублей, а также по 10 тысяч на каждого ребенка в связи с тяжелым финансовым положением, вызванным карантинными мерами.