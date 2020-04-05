Экс-доцента СПбГУ Олега Соколова этапировали в СИЗО "Кресты"

Обвиняемый в убийстве аспирантки Ещенко историк Олег Соколов, предположительно, доставлен из Москвы в Санкт-Петербург.

По данным «Интерфакса», Соколов этапирован в СИЗО «Кресты-1».

Адвокат историка Александр Почуев между тем сообщил, что прибытие экс-доцента пока еще не подтверждено, отмечает агентство. «Этот процесс не легок и не скор. Помимо переезда в спецвагоне по железной дороге есть карантинные мероприятия», – рассказал юрист. По его информации, сейчас Соколов на этапе, процесс будет завершен, по предварительным расчетам, 8 апреля. «В каком населенном пункте он, знает лишь ФСИН», – добавил адвокат.

Бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета Соколов обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. По версии следствия, преступление было совершено в ночь на 8 ноября на почве ревности. Соколов выстрелил в девушку из обреза, а затем начал душить, в результате чего она скончалась. Спустя сутки историк решил избавиться от трупа, расчленил его и частично утопил в Мойке.

Экс-доцент полностью признал свою вину. В ноябре он был доставлен в московское СИЗО «Бутырка» на время проведения комплексной психолого-психиатрической экспертизы.

Первое судебное заседание назначено на 9 апреля, слушание будет проходить в открытом режиме.