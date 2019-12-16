Адвокат Олега Соколова заявил о двух попытках суицида своего подзащитного

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, останется под арестом как минимум до 8 января. Суд отклонил прошение его защиты о переводе под домашний арест, пишут «РИА Новости».

Адвокат подсудимого Александр Почуев сообщил журналистам, что Соколов дважды пытался покончить с собой — во время следственных действий и в СИЗО, передает ТАСС.

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.)

Сейчас обвиняемый находится в Центре психиатрии и наркологии имени Сербского, где пройдет его психолого-психиатрическая экспертиза. Недавно историк был доставлен в московское СИЗО «Бутырка» из петербургских «Крестов».

По версии следствия, Олег Соколов совершил убийство 24-летней Анастасии Ещенко 7 ноября, сделав несколько выстрелов, пока она спала. Затем он в течение двух дней расчленил тело девушки и пытался поочередно выкидывать его части в реку Мойку.

Задержан историк был 9 ноября. Его в пьяном виде вытащили из реки. При нем был обнаружен рюкзак с женскими руками.