Россия и Китай спешат на помощь Соединенным Штатам. Главное к утру 31 марта

На плацдарме борьбы с коронавирусом в Москве новые потери. Четыре человека с подтвержденным COVID-19 скончались. Все они были в возрасте от 76 до 86 лет и имели сопутствующие заболевание. Двое из них находились на искусственной вентиляции легких, передает «Интерфакс».

В Брянске тем временем возбуждено уголовное дело в отношении материи и сына, вернувшихся из Испании, пишет местный канал Gorod-TV. Предметом разбирательства стало то, что они не предупредили надзорные органы, что вместе с ними проживают еще два человек. В итоге у граждан и их сожителей был выявлен коронавирус. Также COVID-19 заразились от них еще два человека.

Санкт-Петербург вслед за столицей ввел режим полной изоляции для жителей города, передает ТАСС. Выходить из дома можно только для получения неотложной медпомощи и в ближайший магазин. Выгул собак позволен на расстоянии не более ста метров от дома, а в общественных местах граждане должны соблюдать дистанцию в полтора метра.

Из хороших новостей по коронавирусу: у Роспотребнадзора появился высокоточный тест для выявления заболевания. Он позволит отличить штамм вируса, выявить бессимптомные случаи заражения и обеспечить здравоохранение массовым тестированием.

Также Россия направила в эпицентр коронавирусной эпидемии — США — самолет с медоборудованием. Президент Дональд Трамп во время ежедневного брифинга назвал этот реверанс со стороны РФ «очень милым», пишет CNN. Также США получили помощь от Китая, что тоже «очень удивило» Трампа.

В Китае при этом почти в три раза может снизиться прогноз роста экономики. Такую перспективную оценку дал Всемирный банк. Если в 2019 году рост составил 6,1%, то теперь ожидается снижение до 2,3%. В международной финансовой организации считают, что восстановление мировой экономики произойдет летом.