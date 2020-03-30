Убийство в Якутске и "хороший" сценарий по COVID в США: главное к утру 30 марта

Кабмин уточнил список товаров первой необходимости, который был утвержден 28 марта в рамках исполнения указа президента о нерабочей неделе. Из перечня убраны, в частности, компьютерное оборудование, стройматериалы, табачная продукция, автозапчасти, товары для предупреждения пожаров и пожаротушения, печатные СМИ, очки и линзы, а также похоронные принадлежности. Обновленный документ получил название «Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости». Он опубликован на сайте российского правительства.

Президент США Дональд Трамп оценил действия Белого дома по борьбе с коронавирусом как эффективные, назвав гибель 200 тысяч американцев от инфекции «хорошим сценарием». По его словам, если бы американские власти ничего не делали, жертвами COVID-19 в США в будущем могли бы стать свыше 2 млн человек, передает «РИА Новости». По мнению Трампа, пик смертности от заболевания наступит через две недели. Президент распорядился продлить меры против распространения коронавируса до 30 апреля. США в настоящий момент являются лидером по числу заболевших – в стране почти 140 тысяч случаев заражения, 2,4 тысячи человек умерли.

Посольство РФ в США между тем запросило у Госдепартамента сведения о состоянии россиян, находящихся в американских тюрьмах. Как пишет ТАСС, это связано с сообщениями о случаях COVID-19, в том числе летальных, в исправительных учреждениях США. «Призываем Вашингтон руководствоваться соображениями гуманности и максимально оперативно предпринимать необходимые меры по профилактике коронавируса и оказанию квалифицированной медпомощи нашим соотечественникам», – написал в Facebook посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в обращении к россиянам назвал коронавирус угрозой цивилизации, передает РБК. Он отметил, что в России предпринимаются необходимые меры для предотвращения распространения COVID-19, и вместе с тем призвал готовиться к разным сценариям развития ситуации.

Цена нефти WTI на Лондонской бирже (ICE) упала более чем на 6%, впервые с 2002 года опустившись ниже $20 за баррель. Стоимость нефти марки Brent сократилась на 8%, до $23,1 за баррель, свидетельствуют данные биржи. Нефтяные котировки падают на фоне информации о распространении COVID-19.

Житель Якутска убил четырех человек, в том числе двоих детей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Якутии. При задержании мужчина ударил ножом полицейского. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Обстоятельства трагедии устанавливаются. Глава СКР поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате ведомства.