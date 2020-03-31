Госдума приняла закон, согласно которому нарушающим карантин грозит до семи лет

Депутаты Госдумы приняли сразу в трех чтениях закон об уголовной ответственности для граждан, нарушающих карантин.

Автором законопроекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

В соответствии с документом, нарушителям карантина грозят штрафы на сумму от 500 тысяч до 1 млн либо лишение свободы на срок до трех лет. В случае, если нарушение повлекло за собой смерть человека либо создало угрозу массового заболевания людей, наказание предполагает штраф размером от 1 млн до 2 млн рублей, запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет либо лишение свободы сроком до пяти лет. Несоблюдение карантина, которое повлекло за собой смерть двух и более людей, грозит лишением свободы на срок до семи лет.

Также депутаты приняли закон, который позволяет правительству вводить режимы повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ. В пояснительной записке к документу говорится, что закон разработан, в частности, в связи с необходимостью экстренного реагирования на ситуацию, связанную с коронавирусом.

Кабмин также наделен правом координировать единую систему предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации. В список причин возникновения ЧС включен распространение заболевания, «представляющего опасность для окружающих».

В случае ЧС правительство может ограничивать оптовую и розничную торговлю лекарствами по составленному им списку сроком не более чем на 90 дней.

Помимо этого, кабмину позволено регулировать обращение с особо важными препаратами и устанавливать особый порядок регистрации и обращения лекарств и медизделий, которые предназначены для применения в условиях военных действий и ЧС.