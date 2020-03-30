Карантин после эпидемии коронавируса отменять не стоит

Не стоит спешить отказываться от практики карантина даже после смягчения пандемии коронавируса.

Исследования показывают, что одним из наиболее эффективных методов борьбы с распространением коронавирусной инфекции является практика частичного или полного карантина. Новое исследование показало, что жесткое соблюдение этого правила, включая закрытие школ и переход на удаленную работу, помогло существенно замедлить распространение COVID-19 в городе Ухань. К середине марта количество новых заражений здесь упало практически до нуля. И вот теперь власти города решили частично снять ограничения, что может быть ошибкой.

Исследователи смоделировали, что еще одна волна коронавирусной инфекция может ударить по Уханю в конце августа, если карантинные правила в марте смягчат. Но если их удержат хотя бы до апреля, то следующую волну можно будет оттянуть до октября. Такие данные содержатся в исследовании, которые публикует издание The Lancet Public Health.

Авторы исследования подчеркивают, что наибольшую эффективность приносит комбинированный подход, сочетающий карантин, закрытие школы, перевод работников на удаленный режим. При этом ограничение передвижений между городами и странами может лишь на несколько дней задержать развитие эпидемии, но не остановить её. Ученые провели стимуляцию эпидемии в Сингапуре. Было установлено, что частичный карантин дает меньший эффект, чем полный, а сам по себе карантин не обеспечивает такого же эффекта, как строгое правило соблюдения дистанции между людьми. Только комбинированный подход обеспечивает максимальный результат.