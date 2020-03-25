Из-за эпидемии половина студентов из общежитий разъехались домой по регионам

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что 45% студентов, проживавших в общежитиях на территории вузов уехали домой, чтобы продолжать дистанционное обучение оттуда.

Ранее он пояснял, что все университеты, которые находятся под контролем Минобрнауки, временно перешли на дистанционное обучение в связи с карантинными мерами из-за коронавируса. При этом, по его словам, в общем случае так поступили до 80% всех вузов, передает «Интерфакс».

При этом о закрытии общежитий речи не шло, так как не все учащиеся имеют возможность уехать домой, особенно те, кто приехал из других стран: «Без надобности общежития на карантин вузы не закрывали, поскольку есть сложности для части студентов уехать в место их постоянного проживания, откуда они приехали. Это, во-первых, финансово затратно, а для иностранцев это вообще особая история», — пояснил Фальков.

Уточняется, что в рекомендациях министерства университетам советовали действовать исходя из обстановки и опираться на интересы студентов.