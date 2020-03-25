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25 марта, среда

[10:30]Импортный алкоголь подорожает в РФ на 7-15%
[09:40]Красноярский край закрыли для передвижения даже внутри региона
[09:00]Подорожание золота и рекорды США по COVID-19. Главное к утру 25 марта
[07:45]400 человек эвакуированы с курильского острова из-за угрозы цунами

24 марта, вторник

[19:53]Питерский университет авиации отчислил студента за комментарий о госзакупках
[18:12]Выданный Польшей совладелец "Зимней вишни" находится на карантине в Калининграде
[17:51]МВД предлагает приравнять массовые несогласованные акции к подготовке теракта
[17:11]В Сети появилось видео с Владимиром Путиным в желтом биозащитном костюме
[16:12]У сторонника шамана Габышева взломали почту и отправляли угрозы в ФСБ
[15:44]Убивший ребенка в детсаду Нарьян-Мара освобожден от уголовной ответственности
[14:53]Женщина в Москве пришла на маникюр, но сотрудники салона вызвали полицию
[14:52]В Москве попросили ограничить ремонтные работы на время пандемии коронавируса
[14:24]Фитнес-клубы попросили у Мишустина 6 месяцев налоговых каникул
[14:01]Минсельхоз отметил снижение ажиотажного спроса на гречку, сахар и консервы
[13:30]Навальный сообщил о намерении обратиться в СК после потери связи с Шаведдиновым
[13:21]Раскритикованный губернатором главврач из Калуги готов уйти в частную медицину
[12:22]Школьников из малоимущих семей хотят обеспечить интернетом на период карантина
[12:20]ЦБ предложил ограничить выдачу наличных банкоматами для профилактики COVID
[11:51]ФСБ и МВД задержали около 30 хакеров, у которых изъяли оружие и более $1 млн
[11:20]Экс-глава Роскомнадзора официально стал директором "Газпром-медиа"
[11:06]Двое жителей Башкирии c COVID-19 были за границей, третий ездил в Москву
[10:17]Похитившую ребенка в Йошкар-Оле женщину недавно госпитализировали с выкидышем
[09:33]МФЦ и полиция во Владивостоке будут ловить контактировавших с COVID-пациентами
[08:30]Перспективы отмены Олимпиады и курс РФ на Луну. Главное к утру 24 марта

23 марта, понедельник

[21:00]Сеть H&M вместо переработки отправляет сданные вещи в секонд-хэнды
[20:04]Пользователей YouTube вынудят смотреть 20-секундный ролик, где просто моют руки
[19:00]Башкирским медикам доплатят за работу с коронавирусными пациентами
[18:00]Экспорт гречки приостановлен по указанию Россельхознадзора
[17:47]Число переболевших коронавирусом в мире превысило 100 тысяч человек
[16:24]На Ставрополье завели дело против заболевшей COVID-19 профессора медуниверситета
[16:06]Главный инфекционист Минздрава дала прогноз по срокам эпидемии в России
[15:57]Главу карельского "Мемориала" Дмитриева арестовали до 25 июня
[15:42]ФСБ сообщила о предотвращении вооруженной атаки на учебное заведение Сахалина
[15:23]В Башкирии женщина защищала свой дом от судебных приставов топором
[15:20]Причиной смерти находившейся на карантине в Ленобласти могла стать утечка газа
[14:45]Сайт цифрового сопротивления COVID "Все.онлайн" представил бухгалтерские курсы
[14:44]"Аэрофлот" назвал слухами информацию о завышении цен на билеты в условиях ЧС
[14:08]Жители Урала получат маски и медикаменты, которые они собирали для Китая
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Красноярский край закрыли для передвижения даже внутри региона

Общество
09:40, 25 марта 2020

Global Look Press
Global Look Press

Губернатор Красноярского края Александр Усс в ходе селекторного совещания выдал распоряжение, согласно которому будет ограничено передвидение граждан между населенными пунктами внутри региона. Об этом пишет РБК.

Исключение глава региона сделал только для «неотложных поездок», но не уточняется, какие именно передвижения будут считаться таковыми. Вместе с этим правительство поручило уполномоченным соцслужбам способствовать самоизоляции людей пожилого возраста и имеющих сложные хронические заболевания.

Также рекомендовано объяснять жителяи региона необходимость ограничить пребывание в местах общего пользования и местах скопления людей. Отдельно предлагается предусмотреть поддержку для бизнеса.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова поручила регионам ограничить работу кинотеатров и ночных клубов.

Теги: #"Уханьский" коронавирус

Рубрика: Общество

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