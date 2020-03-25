Красноярский край закрыли для передвижения даже внутри региона

Губернатор Красноярского края Александр Усс в ходе селекторного совещания выдал распоряжение, согласно которому будет ограничено передвидение граждан между населенными пунктами внутри региона. Об этом пишет РБК.

Исключение глава региона сделал только для «неотложных поездок», но не уточняется, какие именно передвижения будут считаться таковыми. Вместе с этим правительство поручило уполномоченным соцслужбам способствовать самоизоляции людей пожилого возраста и имеющих сложные хронические заболевания.

Также рекомендовано объяснять жителяи региона необходимость ограничить пребывание в местах общего пользования и местах скопления людей. Отдельно предлагается предусмотреть поддержку для бизнеса.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова поручила регионам ограничить работу кинотеатров и ночных клубов.