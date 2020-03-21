Набиуллина с брошью-неваляшкой как символом ключевой ставки. Главное к утру 21 марта

На международной повестке вне коронавируса самым значимым за минувшую ночь стал очередной выпад Северной Кореи и в сторону Южной. В ночь на 21 марта КНДР запустила еще две ракеты в сторону Японского моря, передает агентство Yonhap. Два баллистических снаряда были запущены из провинции Пхенан-Пукто.

В России Центральный банк ввел денежно-кредитный карантин на месяц. Поедседатель ЦБ Эльвира Набиуллина объявила, что повышение ключевой ставки пока проводится не будет. Сейчас она находится на уровне 6%, пишет «Интерфакс». РБК отмечает, что Набиуллина после заседания совета директоров надела на пиджак брошь-неваляшку и провела с ней всю пресс-конференцию, которая прошла без участия журналистов в режиме онлайн.

Коронавирус, который в том числе дестабилизировал российскую экономику, за минувшие сутки настиг 24 247 человеческих организмов. Умерло за это время более тысячи человек. Общее число заболевших, по данным ВОЗ, составляет 203 073 тысячи человек. Чуть меньше половины из них отмечены в Европе.

В Москве еще пять лабораторий начнут проводить исследования по выявлению новых случаев COVID-19. Итого 9 лабораторий помогут контролировать распространение коронавируса в столице, где пока зафиксировано больше всего случаев заражения в России. В перспективе к диагностике планируется привлечь и частные лаборатории, пишет «РИА Новости».

Госкомздрав КНР тем временем отмечает, что уже третий день подряд в стране все новые случаи заражения отмечаются только у тех граждан, кто ранее пребывал за пределами Китая. В самой республике, новые случаи не отмечаются.