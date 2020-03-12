В Екатеринбурге во время пикета задержали главу регионального отделения "Яблока"

Главу отделения «Яблока» в Свердловской области Сергея Хоренженко задержали при проведении одиночного пикета против реформы Конституции у здания заксобрания в Екатеринбурге. Об этом сообщает член федерального бюро партии Максим Петлин.

Также сообщается, что сегодня отделения «Яблока» в 47 регионах страны намерены провести подобные акции.

В Пскове около Дома Советов прошла серия сменяемых одиночных пикетов против принятия поправок в Конституцию и узурпации власти Владимиром Путиным. pic.twitter.com/HuZhPjb3Ge — Сторонники Шлосберга (@shlosberg_news) March 12, 2020

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что партия считает незаконным указ президента о проведении всенародного волеизъявления по изменению Конституции. Руководители «Яблока» обратились с такой жалобой в Верховный суд.