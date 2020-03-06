"Яблоко" намерено доказать незаконность указа Путина о голосовании по поправкам

Партия «Яблоко» считает незаконным указ президента РФ Владимира Путина о проведении всенародного волеизъявления по поправкам в Конституцию. Там считают, что президент не может давать указания Центризбиркому, его распоряжения в отношении региональных избирательных органов нарушают закон «Об основных гарантиях избирательных прав», а рассуждения партии основываются, в том числе на «независимости» парламента.

В связи с этим представители «Яблока» написали обращение в Верховный суд, а также отправили его главе государства и генпрокурору, передает РБК.

Кроме того, что Владимир Путин, как считают в партии, поручил ЦИК провести голосование, он также «назначил общенародное голосование на основании еще не принятого закона», отмечает председатель «Яблока» Николай Рыбаков. «Он уже подписал распоряжение, которым выделил на это деньги и всем дал руководство это организовывать, но вдруг наша независимая Госдума или заксобрания этот закон не примут?» — предполагает он.

По мнению электорального юриста Аркадия Любарева, указ Путина действительно противоречит закону, однако он уверен, что «доводы партии для суда не будут убедительны».

Также в партии отмечают, что предлагаемые президентом поправки хоть и не вносятся в неизменяемые главы Конституции, но противоречат нормам, перечисленным в них.

«Яблоко» также ранее предложило свои поправки в Основной закон и создало вопросник, который, по их мнению, служит инструментом, чтобы понять, какие поправки лучше подходят гражданам.