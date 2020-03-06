Более тысячи казанцев могут оказаться в зоне затопления из-за ранней весны

Сотрудники МЧС в Казани начали информационную работу с гражданами, чьи дома находятся в зоне потенциального подтопления, передает «Россия Татарстан».

Паводок из-за теплой зимы в этом году ожидается уже в конце марта. Обычно это случалось в середине апреля, поясняют в Управлении гражданской защиты столицы Татарстана.

В зоне подтопления находятся 386 домов, где проживает 1 118 человек. Сейчас сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций проводят обход домов и предупреждают жителей о мерах безопасности в период половодья. Владельцам домохозяйств рекомендуют вырыть траншеи для прохода воды.

Ранее уже сообщалось о случаях ухода под лед граждан, вышедших на заледеневшие водоемы на прогулку. Нетипично теплая повлияла и на жизнь тюленей в Финском заливе, а в Подмосковье медведи раньше вышли из спячки.