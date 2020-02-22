Женщина и собака провалились во время прогулки под лед на Москве-реке

Утром 22 февраля сотрудники Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах вызволили из Москвы-реки женщину и ее пса, передает АГН «Москва».

Уточняется, что женщина провалилась в воду, решив выгулять собаку на ледовой корке столичного водоема, но лед провалился под их весом. Сейчас пострадавшим оказана первая помощь, они находятся на поисково-спасательной станции «Татарово».

Ранее в Гидрометцентре предупреждали москвичей, что из-за теплой зимы весна в столичном регионе наступит раньше обычного. За прошедшие месяцы в Москве так и не смог сформироваться достаточный снежный покров, а ледовая прослойка на водоемах тоньше обычного.