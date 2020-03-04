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В Подмосковье найдут вышедшего из леса медведя, чтобы загнать обратно

Общество
14:26, 04 марта 2020

Жительница города Пушкино Московской области обратилась в Минэкологии с сообщением о буром медведе, которого двое ее земляков увидели неподалеку от ближайшего села.

Сотрудники ведомства проводят проверку по этой информации и готовятся к поискам медведя в случае подтверждения. «Специалисты организуют отгон животного от населенных пунктов с тем, чтобы не повредить его здоровью», — цитирует сообщение Минэкологии агентство «Москва».

Отмечается, что медведи в это время годы особенно агрессивны, поскольку истощены за период спячки. А из-за того, что зима была аномально теплой, возможно, некоторые особи и вовсе не залегали в берлоге.

Ранее сообщалось, что в Петербурге появится специальная авиаслужба, которая займется спасением тюленей в Финском заливе.

Рубрика: Общество

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