В Подмосковье найдут вышедшего из леса медведя, чтобы загнать обратно

Жительница города Пушкино Московской области обратилась в Минэкологии с сообщением о буром медведе, которого двое ее земляков увидели неподалеку от ближайшего села.

Сотрудники ведомства проводят проверку по этой информации и готовятся к поискам медведя в случае подтверждения. «Специалисты организуют отгон животного от населенных пунктов с тем, чтобы не повредить его здоровью», — цитирует сообщение Минэкологии агентство «Москва».

Отмечается, что медведи в это время годы особенно агрессивны, поскольку истощены за период спячки. А из-за того, что зима была аномально теплой, возможно, некоторые особи и вовсе не залегали в берлоге.

Ранее сообщалось, что в Петербурге появится специальная авиаслужба, которая займется спасением тюленей в Финском заливе.