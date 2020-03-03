Специальная авиаслужба займется спасением тюленей в Финском заливе

В Санкт-Петербурге появится специализированная авиаслужба, целью которой станет выявление на островах Финского залива потерявшихся детенышей тюленей, пишет 78.ru.

Первые вертолетные экспедиции в акватории стартовали уже 3 марта. Реализует инициативу «Фонд друзей балтийской нерпы» при спонсировании известной федеральной компании. Облеты позволят узнать, как животные пытаются спасти своё потомство в условиях аномально высоких для региона температур. Исследователи изучат, как морские млекопитающие приспосабливаются к новым погодным условиям.

Директор фонда Вячеслав Алексеев отметил, что облеты будут проводить на таком отдаленном расстоянии от берегов, чтобы не побеспокоить отдыхающих тюленей, но при этом заметить тех, кто потерялся и нуждается в помощи.