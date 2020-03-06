Арестован полицейский, месяцами имевший секс "по обоюдному согласию" с 12-летней

СМИ сообщают об аресте сотрудника 35-летнего прапорщика ДПС Екатеринбурга, обвиняемому в половых сношениях и иных действиях сексуального характера с 12-летней девочкой, с которой он встречался в общежитии с 1 сентября 2019 по 5 февраль 2020 года.

«Должностное лицо, о котором идет речь, с позором уволено из системы МВД», — заявили изданию E1.ru в ведомстве. В публикации также отмечается, что «отношения продолжались по обоюдному согласию».

Ura.ru сообщает, что в отношении прапорщика возбуждено сразу восемь уголовных дел по одной статье.

Ранее Sobesednik.ru писал, что депутат Госдумы Сергей Вострецов намерен до конца весенней сессии внести на рассмотрение законопроект об обязательной химической кастрации педофилов.